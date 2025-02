Crisi respiratoria, bimba di 7 mesi trasferita al Santobono

Scattata la richiesta d’aiuto è stato attivato il servizio di eliambulanza

SESSA AURUNCA – Grande spavento questa mattina a Sessa Aurunca per una bambina di sette mesi con gravi difficoltà respiratorie ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Scattata la richiesta d’aiuto è stato allertato l’elisoccorso per trasportare la piccola all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è stata affidata ai medici per le cure del caso.