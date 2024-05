Crollo al Centro commerciale Campania. Le possibili cause e l’allarme lanciato dal personale della sicurezza

Fortunatamente non si sono registrati feriti. In calce all’articolo la nota della direzione del centro

MARCIANISE – Intorno alle 22:00 di ieri sera, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Marcianise, è intervenuta presso il Centro Commerciale “Campania” a seguito del crollo di una porzione della controsoffittatura.

Il cedimento è avvenuto nei pressi della piazza centrale del centro commerciale, facendo precipitare al suolo materiale edile e impianti vari. Fortunatamente, l’incidente non ha causato feriti in quanto si è verificato quasi in orario di chiusura, quando la struttura era ormai vuota.

L’allerta è stata lanciata dal personale della security che, avendo avvertito rumori sospetti, aveva già provveduto a transennare l’area.

Al momento, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuovere le macerie pericolanti e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del crollo sono ancora da accertare.



LA NOTA DEL CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA

“Una parte della controsoffittatura di uno dei corridoi del Centro Commerciale Campania è crollata questa sera, poco dopo le ore 22. A provocare il cedimento della struttura, nella zona di Piazza Campania, un tendino che si è staccato in un angolo provocando in pochi minuti la caduta dei pannelli della controsoffittatura.

Il personale antincendio del Centro Campania si è reso conto immediatamente della prima crepa e ha tempestivamente recintato la zona evitando possibili danni a persone e animali. Non è stato registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.”