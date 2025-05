“CUBA CHIAMA BAIA”: torna il festival caraibico al Baila Domizia Resort con grandi nomi della musica cubana

Tra gli appuntamenti più attesi, spiccano i concerti di grandi orchestre cubane in tournée europea che si esibiranno in esclusiva per la Campania sul palco del Baila Domizia Resort

BAIA DOMIZIA (CE) – Dopo il grande successo del 2024, torna anche quest’estate “CUBA CHIAMA BAIA”, la manifestazione che trasforma il Baila Domizia Resort (ex Marina Club Village) in un angolo autentico di Cuba, tra musica, cultura e ritmo latino, con il patrocinio dell’Ambasciata di Cuba in Italia, del Ministero della Cultura e del Turismo cubano e del Comune.

Un evento unico nel suo genere in tutta Europa, che dal cuore della Campania porta un frammento vero dell’isola caraibica nel suggestivo scenario di Baia Domizia Sud, la perla del Litorale Domizio, insignita anche quest’anno della Bandiera Blu 2025

per la qualità del suo mare e dei suoi servizi turistici.

Entro la fine di maggio arriveranno direttamente da Cuba circa 30 professionisti, tra cantanti, ballerini, artisti, animatori, maestri di ballo e di sport, che andranno a integrare lo staff del resort per ricreare l’autentica atmosfera cubana. Obiettivo? Far vivere agli ospiti un’esperienza culturale, musicale e turistica totale, in perfetto stile havanero.

Grandi concerti in esclusiva per la Campania

Tra gli appuntamenti più attesi, spiccano i concerti di grandi orchestre cubane in tournée europea che si esibiranno in esclusiva per la Campania sul palco del Baila Domizia Resort:

Domenica 25 maggio : apertura con Manolín, El Médico de la Salsa , leggenda vivente della musica cubana.

: apertura con , leggenda vivente della musica cubana. Domenica 1° giugno : serata di gala alla presenza dell’ambasciatrice di Cuba in Italia Mirta Granda Averhoff e di altre personalità istituzionali. Protagonisti, i maestri di ballo più famosi e soprattutto l’incredibile Alexander Abreu y Havana D’Primera , la più importante orchestra cubana contemporanea.

: serata di gala alla presenza dell’ambasciatrice di Cuba in Italia e di altre personalità istituzionali. Protagonisti, i maestri di ballo più famosi e soprattutto l’incredibile , la più importante orchestra cubana contemporanea. Lunedì 2 giugno: sul palco Elito Revé y su Charangón, nell’ambito di uno speciale Festival del Ballo Cubano, organizzato con la partecipazione di celebri maestri provenienti dall’isola.

Un investimento per il territorio

«Da imprenditore romano – ha dichiarato Aldo Ceccarelli, ideatore dell’iniziativa e patron del Baila Domizia – sono felice di continuare a investire nel litorale domizio, territorio che ho promosso, a mie spese, in tutte le principali fiere del settore in Italia e in Europa. Ringrazio l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci e il presidente della Camera di Commercio Tommaso De Simone per il loro prezioso sostegno. Crediamo insieme nelle potenzialità enormi della nostra California campana».

L’invito di Ceccarelli è rivolto a tutti gli appassionati di musica e cultura latina – e non solo – della Campania e delle regioni vicine: «Venite a scoprire Cuba, qui da noi, a Baia Domizia».

📍 Baila Domizia Resort

(ex Hotel Marina Club)

Via dell’Erica, Baia Domizia – Cellole (CE)

📞 0823 721100

📲 WhatsApp: 339 7943117