CZeta. Il Tar accoglie il ricorso dell’azienda: sospesa l’interdittiva antimafia in attesa del giudizio di merito

La misura cautelare che l’azienda Vicentina aveva ricevuto lo scorso 18 maggio verrà discussa a luglio, in occasione della camera di consiglio

CAPUA – Il Tar del Veneto ha sospeso l’efficacia dell’interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Vicenza nei confronti della Czeta, società operante nel settore dei rifiuti e che gestisce il servizio di raccolta a Capua e in diversi comuni del casertano.

Il decreto cautelare , emesso lo scorso 25 maggio “Sospende gli effetti del provvedimento fino al giorno di trattazione collegiale che si riunirà in camera di consiglio il giorno 10 luglio 2024″

A rendere nota la pronuncia è stata la stessa azienda che, attraverso una nota, fa sapere: “Il Tar veneto in relazione al ricorso 645/2024 ha emesso, in data 25 maggio 2024, il decreto cautelare monocratico numero 00233/2024, con il quale sospende gli effetti del provvedimento fino al giorno di trattazione collegiale che si riunirà in camera di consiglio il giorno 10 luglio 2024″. In quella sede, sia l’impresa sia l’avvocatura generale dello Stato per conto della Prefettura di Vicenza, faranno valere le proprie ragioni.