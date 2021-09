Daisy muore a 51 anni. Lascia il marito e un figlio

ROCCAMONFINA (Lidia e Christian de Angelis) Addio Daisy, giovane madre e moglie. La comunità piange la splendida Daisy Lucciola 51 anni sposata con Gianfranco Federico Calce e madre di un figlio, che troppo presto è volata via, lasciando in uttti un vuoto incolmabile. La donna si trovava ricoverata presso la Clinica Villa Giovanna a Tora e Piccilli dove il suo cuore ha smesso di battere. I funerali si sono tenuti presso la Chiesa di San Pietro Martire in Fontanafredda di Roccamonfina alle 11. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.