Danneggiata l’auto dello speaker radiofonico Gigio Rosa nel casertano: ecco dove

“È la terza volta che succede”

CASAPULLA – Brutto episodio per Gigio Rosa, voce nota di Radio Marte: il finestrino della sua auto è stato mandato in frantumi nel parcheggio del centro commerciale Apollo, lungo via Nazionale Appia a Casapulla.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero rotto il vetro posteriore per introdursi nel veicolo e tentare di rubare eventuali oggetti di valore lasciati all’interno.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Rosa, che sui social ha espresso amarezza:

“Per la nostra famiglia è la terza volta che subiamo episodi del genere. C’è chi rovista nelle auto alla ricerca di qualunque cosa, persino accessori esterni, biciclette elettriche o loro componenti”.

Dopo lo sfogo, lo speaker ha ricevuto una telefonata di solidarietà dalla direzione del centro commerciale, che ha voluto rassicurarlo sulla presenza di un servizio di sicurezza attivo 24 ore su 24 nell’area parcheggio.

“Mi hanno contattato subito — ha aggiunto Rosa — e continuerò come sempre a fare la spesa e ad allenarmi lì, con fiducia”.