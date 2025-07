Danni al bimbo curato al pronto soccorso. Genitori di MARCIANISE portano in tribunale l’OSPEDALE DI CASERTA

CASERTA – L’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ha deciso di costituirsi in giudizio per difendersi da un’azione legale avviata da una coppia di genitori di Marcianise, che ha presentato un ricorso presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il procedimento riguarda presunti danni subiti dal loro figlio minorenne, in seguito a cure ricevute nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale nel gennaio 2023.

Il ricorso è stato notificato all’Azienda a maggio e, dopo aver esaminato i documenti e svolto le verifiche interne, la Direzione ha ritenuto necessario difendersi formalmente nel procedimento legale. Con una delibera approvata pochi giorni fa, il Direttore Generale Gaetano Gubitosa ha affidato la rappresentanza legale dell’ospedale agli avvocati Domenico Sorrentino e Antimo D’Alessandro, entrambi appartenenti all’ufficio legale dell’Azienda.

Per supportare la difesa saranno coinvolti anche alcuni medici specialisti, tra cui il Direttore dell’Unità di Medicina Legale e altri dirigenti della stessa unità, oltre al responsabile del reparto che ha preso in carico il paziente all’epoca dei fatti.