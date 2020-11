CORONAVIRUS. Oltre mille contagi tra Caserta e Provincia, ma ecco perché i dati migliorano. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 18 novembre, dati aggiornati alle 14, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 1.037 nuovi contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore, con 2.753 tamponi, una percentuale di positività pari 25,2%, ancora in calo rispetto a ieri. Quindi, anche se oggi il numeri di positivi registrati supera la migliaia, resta positivo il trend. Evidentemente, una buona notizia.

Cresce il numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 185 (+2).

I guariti in provincia di Caserta sono 6.561 (191 guariti nelle ultime 24 ore). La cifra riguardante le persone attualmente positive è in calo dopo settimane ed è pari a 16.395 (+843).

Dall’inizio della pandemia sono stati 23.141 casi di contagio.

L’Asl Caserta continua a non rendere noti i test compiuti in strutture private o quantomeno a non suddividere la cifra dei contagi tra pubblico e strutture esterne, senza tener conto che questo provoca evidenti difficoltà nel tentare di analizzare seriamente un trend epidemiologico per la provincia e per tutte le città, come vi abbiamo spiegato in questo articolo di qualche giorno fa.

CLICCA QUI I DATI DI IERI

CLICCA SULL’IMMAGINE PER INGRANDIRLA