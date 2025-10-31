Denunciato giovane imprenditore casertano: ecco cosa è successo

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MADDALONI – I Carabinieri della Stazione di Maddaloni, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno deferito in stato di libertà un imprenditore 27enne del posto, ritenuto responsabile di violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’intervento è scattato nel corso di un’ispezione condotta in un esercizio di ristorazione del centro cittadino. Dagli accertamenti è emersa la non conformità del contenuto della cassetta di primo soccorso rispetto a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi aziendale.

All’imprenditore, oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1.500 euro. L’attività si inquadra nei controlli congiunti tra Arma dei Carabinieri e Ispettorato del Lavoro, mirati a verificare il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e della regolarità delle attività produttive.