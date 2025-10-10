Denunciato imprenditore casertano: amianto e rifiuti sequestrati

VILLA LITERNO – Nel corso della mattinata, a Villa Literno, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 49enne del posto, amministratore unico di un’azienda operante nel settore dell’edilizia, per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Durante un servizio mirato al contrasto dello sversamento e del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non, i militari hanno effettuato un controllo presso un immobile di proprietà della società.

All’interno dell’area sono state rinvenute 10 lastre in amianto, verniciate di colore rosso e collocate su una facciata dell’edificio. Per il materiale, delle dimensioni di circa 55 x 120 cm ciascuna, non è stata esibita alcuna documentazione relativa alle procedure di smaltimento previste dalla normativa vigente.

Le lastre sono state sottoposte a sequestro penale. Nella stessa area i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto ulteriori materiali di scarto, tra cui legno proveniente da mobili e infissi, reti metalliche (brande) e ringhiere in ferro.