Detenuto aggredisce due agenti della polizia penitenziaria

Stavolta nel carcere di Carinola.

CARINOLA. Ancora una volta un’aggressione in carcere da parte di un detenuto. Stavolta ci troviamo nel penitenziario di Carinola dove ieri sera, un recluso albanese ha aggredito un sovrintendente della penitenziaria, un assistente capo e stava per fare altrettanto anche con il comandante, quando questi è intervenuto.

“Oramai Carinola è un istituto collassato e fuori controllo, super affollato con 500 detenuti e manca il personale di polizia, i diritti sono compromessi. Urge interventi e contromisure vertici regionali e dipartimentali, a breve sarà effettuato una visita sui luoghi di lavoro dal segretario regionale e dal segretario generale per constatare nuovamente la difficile realtà di Carinola rispetto alla quale nulla è stato fatto per migliorare condizioni per garantire sicurezza e trattamento”. Lo rende noto il segretario del sindacato Osapp Vincenzo Palmieri.