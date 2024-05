LA FOTO. Furgone si ribalta dopo lo scontro con un pickup: conducenti feriti e traffico in tilt

Sul posto polizia e carabinieri.

CASTEL VOLTURNO. Un brutto incidente si è verificato ieri mattina sulla Domiziana, nel Comune di Castel Volturno. Lo scontro tra un pickup rosso ed un furgone ha causato non solo il ribaltamento di quest’ultimo, ma anche gravi ripercussioni sulla circolazione veicolare, particolarmente sostenuta in quell’ora. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri ed i mezzi di soccorso. Per fortuna, però, i conducenti dei due veicoli non hanno subito ferite gravi.