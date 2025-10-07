Disposta l’autopsia sul corpo di Giuseppe, 17enne investito da un Suv con la targa prova
7 Ottobre 2025 - 11:25
A guidarla era un 21enne. La Land Rover proveniva dalla concessionaria d’auto di cui è proprietario il padre
SAN PRISCO – È stato conferito ufficialmente nella giornata di oggi l’incarico al medico legale Stefania Pica per eseguire l’autopsia sul corpo di Giuseppe Sanfelice, il giovane deceduto in seguito a un drammatico incidente avvenuto a San Prisco nella notte tra venerdì e sabato. L’esame autoptico dovrebbe essere effettuato presumibilmente nella giornata di domani.
Giuseppe, studente dell’istituto alberghiero “G. Ferraris” di Caserta, viaggiava sul suo scooter Piaggio Liberty 125 quando si è scontrato con una Land Rover all’incrocio tra via Carceri Vecchie e via Agostino Stellato, nel territorio di San Prisco. Alla guida del Suv c’era un ragazzo di 21 anni, N.P.
In seguito all’incidente, la Procura ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, affidato al pubblico ministero Paola Da Forno.
Da quanto emerso il veicolo coinvolto nello scontro era una Land Rover con targa prova, risultata essere stata prelevata dal parco auto del padre del giovane conducente, titolare di una concessionaria con sede in un comune limitrofo.
Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e verificare eventuali responsabilità.