Docente positivo al Covid, il sindaco chiude la scuola

RIARDO – Un docente della scuola media di Riardo è risultato positivo al Covid, per questo motivo è stata riattivata la Dad. É quanto disposto dal sindaco Armando Fusco che, attraverso un ordinanza, ha sospeso l’attività didattica in presenza per tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado per il 17 e 18 dicembre. Il provvedimento si è reso necessario dato che il docente positivo “ha avuto contatti con gli alunni che frequentano le classi prima e terza sezione A e la classe prima sezione B (per i quali è stata disposta la quarantena) – ha fatto sapere il primo cittadino – Tali alunni hanno una diretta esposizione con gli alunni anche delle altre due classi che compongono la scuola, sia per aver frequentato gli stessi ambienti soprattutto con riferimento agli spazi comuni, che anche, in diversi casi, perché facenti parte del medesimo nucleo familiare”.