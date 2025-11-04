Domani, mercoledì, l’evento del candidato della Lega Alfonso Piscitelli. Ecco chi ci sarà all’Hotel Royal

Appuntamento domani alle ore 18:30 presso l’hotel Royal, ex Hotel Jolly, in viale Vittorio Veneto a Caserta

CASERTA – C’è attesa per la manifestazione organizzata da Alfonso Piscitelli consigliere uscente di Fratelli d’Italia, costretto, da un meccanismo interno orchestrato da Edmondo Cirielli e Gimmi Cangiano, a cambiare partito e a schierarsi nella Lega di Zinzi, dove però ho trovato un clima molto diverso da quello di Fratelli d’Italia, molto più accogliente e che gli offre serie chance per la la rielezione al consiglio regionale. Piscitelli è un politico particolare perché viene da un altro tempo e questo probabilmente nella politica mordi e fuggi di oggi molto, molto superficiale rappresenta un punto a favore, un punto qualificante.

QUI SOTTO IL COMUNICATO STAMPA

Mercoledì 5 novembre alle ore 18.30, presso l’Hotel Royal (ex Jolly) in viale Vittorio Veneto 13 di Caserta, Alfonso Piscitelli aprirà la campagna elettorale alla presenza del Coordinatore regionale Gianpiero Zinzi e del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro, Claudio Durigon, Vicesegretario nazionale federale Lega.



Sarà l’occasione non solo per fare una sintesi delle sue battaglie a sostegno del territorio casertano in Consiglio Regionale, ma soprattutto per illustrare il programma e le azioni che la squadra Liberi e Forti – Lega ha concordato nel programma del candidato presidente Edmondo Cirielli.

Alfonso Piscitelli aspetta amici e sostenitori nell’intento, anche, di accogliere le istanze dei vari territori della provincia di Caserta.