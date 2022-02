Donna muore di COVID. Era ricoverata in ospedale

CASERTA – Una donna di 83 anni della provincia di Caserta è morta di covid. Il decesso è avvenuto nell’ospedale di Campobasso, in Molise, dove si trovava ricoverata. In quella regione sono stati processati 2.500 tamponi (tra molecolari e antigenici) nelle ultime 24 ore, dai quali sono emersi 378 nuovi casi di positività distribuiti in circa 50 comuni delle province di Campobasso e Isernia. Complessivamente sono 7.100 gli attuali positivi in regione, dove due settimane fa il numero complessivo dei contagiati ha sfiorato i 10mila su una popolazione di 280mila residenti.