D’Onofrio trionfa alla Venafro Half Marathon: suo il 4° Trofeo Provincia di Isernia.

Circolino rosso per Monaldi tra le donne, l’Atletica Marcianise vince la classifica a

squadre.

VENAFRO (Pietro De Biasio) – Spettacolo e tante emozioni alla «Venafro Half Marathon – 4° Trofeo Provincia di Isernia», gara Fidal Bronzo organizzata dalla A.S.D. Atletica Venafro guidata da Massimiliano Terracciano con il patrocinio del Comune di Venafro e della Provincia di Isernia. Una giornata caratterizzata da cielo coperto e vento ha accompagnato i 390 atleti giunti sotto l’arco del traguardo sul veloce percorso di 21,097 km, suddiviso in due giri da 10,548 km, disegnato nella periferia della città molisana.

La partenza, alle 9.30 nei pressi del Venafro Palace Hotel, ha visto un parterre di qualità con atleti provenienti da Abruzzo, Campania, Puglia e Lazio. Il protagonista assoluto è stato Daniele D’Onofrio (G.S. Fiamme Oro Padova), che si è imposto in 1h06’00”, bissando il successo del 2022. Una vittoria di spessore per il maratoneta abruzzese, che sta preparando la Maratona di Siviglia con l’obiettivo di un grande crono. Al secondo posto, con appena 7 secondi di distacco, il burundese Jean De Dieu Butoy (Bitonto Runners), che ha chiuso in 1h06’07”, mentre il podio è stato completato da Lorenzo Dell’Orefice (ASD Atletica Vomano) in 1h09’07”.

Tra le donne, gara senza storia per Marika Monaldi (Passologico), che ha fatto il vuoto con il tempo di 1h18’41”, infliggendo oltre due minuti di distacco alla burundese Cavaline Nahimana (Bitonto Runners), seconda in 1h20’58”. Terza piazza per la campana Francesca Palomba (Caivano Runners) con 1h22’33”. Nella classifica a squadre, il successo è andato all’Atletica Marcianise, che ha festeggiato la 100ª vittoria di società in dieci anni di storia, confermandosi sul gradino più alto del podio per la terza volta consecutiva alla «Venafro Half Marathon». Completano il podio la Tifata Runners Caserta e la RunCard.

A tutti i «finisher» è stata consegnata una speciale medaglia raffigurante la fontana Le Quattro Cannelle, simbolo di Venafro, dopo che nelle passate edizioni erano stati celebrati il Castello Pandone e la Palazzina Liberty. Un bel segnale di legame tra sport e cultura locale. Come diceva il grande Pietro Mennea, «La fatica non è mai sprecata. Soffri ma sogni». Un pensiero che ben si sposa con la determinazione degli organizzatori e degli atleti di questa splendida edizione della «Venafro Half Marathon».