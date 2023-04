Doppi turni alla De Amicis, genitori sul piede di guerra

Sulla De Amicis, va ricordato ,gravano anche le indagini della Procura sulla scarsa sicurezza

CASERTA – Doppi turni a scuola, genitori degli alunni della De Amicis di Caserta sul piede di guerra.

Dopo il completamento della prima parte degli interventi sono iniziati quelli per il rifacimento dell’altra ala del tetto con l’impresa aggiudicataria che ha chiesto ed ottenuto che i lavori venissero eseguiti solo ed esclusivamente con le aule vuote. Al ritorno dalle festività di Pasqua, gli alunni si sono trovati in classi diverse ma in condizioni di inagibilità.

Nei giorni scorsi c’è stato anche un sopralluogo al quale, con la preside Bianco ed il direttore dei lavori Roberto Rossano, ha partecipato anche il consigliere comunale Maurizio Del Rosso. Si è cercato di individuare una soluzione alternativa ai doppi turni. Una soluzione che sta generando malcontento tra le famiglie ed espone la scuola ed il Comune a già paventate richieste di risarcimento danni. Sulla De Amicis, va ricordato ,gravano anche le indagini della Procura sulla scarsa sicurezza.