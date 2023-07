Dramma della solitudine: anziano trovato morto nella vasca da bagno

In un appartamento del Parco Verde.

CAPUA Tipici dell’estate, si susseguono in provincia i drammi della solitudine. Si tratta soprattutto di anziani, che vivono soli. Stavolta, a perdere la vita nella sua abitazione è stato un uomo di 80 anni. L’anziano, che abitava in via Mezz’Appia, al Parco Verde, è stato trovato nella vasca da bagno, esanime. Probabilmente un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.