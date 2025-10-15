Dramma nella frazione. Muore tra le vigne durante la vendemmia

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15:30

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SESSA AURUNCA – Dramma, ieri mattina, nella frazione Sorbello, Sessa Aurunca. Mario Zitiello, 81 anni, del posto stava partecipando alla vendemmia quando si è accasciato all’improvviso.

Subito è scattato l’allarme che ha portato sul posto i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza e gli sforzi compiuti, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 15 ottobre, alle 15.30 nella chiesa della piccola frazione di Avezzano.