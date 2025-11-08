DROGA: il Questore dispone 21 “daspo urbani” contro gli spacciatori

Le misure, della durata di 2 anni, sono state predisposte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta sulla scorta degli elementi emersi all’esito dell’indagine

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN NICOLA LA STRADA – Il Questore di Caserta ha emesso 21 “dacur”, provvedimento che impone il divieto di accesso alle aree urbane, anche conosciuto come “daspo urbano”, nei confronti di cittadini extracomunitari coinvolti nella maxi operazione della Squadra Mobile di Caserta che ha consentito di contrastare un’associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e concentrata, in particolar modo, nella zona di Largo la Rotonda di San Nicola la Strada.

Le misure, della durata di 2 anni, sono state predisposte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta sulla scorta degli elementi emersi all’esito dell’indagine conclusasi lo scorso mese di ottobre e sfociata nell’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di numerosi extracomunitari gravemente indiziati del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

La misura di prevenzione vieta, in caso di eventuale scarcerazione, la frequentazione dei luoghi ove si sono verificati i fatti e l’accesso alle zone limitrofe al fine di impedire la reiterazione di condotte che mettano a rischio la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico.