Eccellenza, Girone A – Real Grazzanise show: battuto il Sant’Anastasia 3-1

GRAZZANISE / SANT’ANASTASIA (Arnaldo Betti) – Esordio vincente in campionato per il Real Grazzanise, che al “Massaro” supera per 3-1 il Sant’Anastasia Calcio guidato da Giuseppe Sansone nella prima giornata del girone A di Eccellenza. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una gara intensa e combattuta, davanti a circa 600 spettatori che hanno spinto i rossoblù per tutti i novanta minuti.

La partita è stata maschia, caratterizzata da tanti duelli a centrocampo e da un ritmo alto fin dall’avvio. Nel primo tempo, i ragazzi di mister Domenico Panico hanno sofferto la fatica delle due gare di Coppa che si è fatta sentire. Nonostante ciò, il Real ha avuto tre chiare occasioni per sbloccare il risultato, non concretizzate. A passare è stato però lo “Stasia”, bravo ad approfittare di un errore in fase di disimpegno della retroguardia rossoblù: Alessandro Lanzone si è trovato a tu per tu col portiere e ha firmato l’1-0 ospite.

Nella ripresa cambia la musica. Panico rivede l’assetto tattico passando al 3-5-2 e la squadra reagisce con grande determinazione. Il Real prende in mano l’inerzia della gara, cresce nel palleggio e nella qualità del gioco, costringendo il Sant’Anastasia a chiudersi nella propria metà campo. Il pareggio arriva grazie a una splendida conclusione di Ivan Ciarmiello, che incrocia perfettamente sul secondo palo.

Da quel momento è monologo Grazzanise. Il sorpasso porta la firma di Giovanni Durazzo, che con un bolide da fuori area fulmina il portiere ospite. Il gol del definitivo 3-1 è una perla assoluta: Orazio Grezio, da posizione impossibile, inventa un tiro a scavalcare che sorprende l’estremo difensore e si insacca sul palo opposto. Una vera prodezza che manda in visibilio i tifosi rossoblù.

Al triplice fischio esplode la festa al “Massaro”: un successo importante non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che dimostra carattere e qualità nella gara d’esordio del campionato, ora testa alla difficile trasferta di Pozzuoli contro la Puteolana.