Eccellenza. Sessana e Pomigliano, botta e risposta al Prassino: pari nella seconda giornata

Gialloblù in rimonta con Fantauzzi dopo il vantaggio di Matute: emozioni e chance da una parte e dall’altra, ma il risultato non si schioda dall’1-1

SESSA AURUNCA / POMIGLIANO (Pietro De Biasio) – Al «Prassino» la seconda giornata di campionato, la prima stagionale tra le mura amiche, regala subito una partita di grande ritmo e tensione agonistica. Sessana e Pomigliano si dividono la posta in palio (1-1), dando vita a novanta minuti ricchi di occasioni, ribaltamenti e interventi decisivi dei portieri.

La squadra di casa allenata da mister Marco Ardone, schierata con Ciro Maravolo e Giacomo Fantauzzi davanti supportati da Salvatore Moccia, parte in difficoltà contro il Pomigliano di mister Felice Rea ordinato nel suo 4-3-3, capace di colpire al 21’ con Ewome Kelvin Matute, bravo ad anticipare tutti sul primo palo e a depositare in rete l’assist di Pietro Cardore.

Il raddoppio granata sembra cosa fatta due minuti dopo con Michele Longo, ma l’attaccante spreca calciando a lato a tu per tu con Antonio Pizzella.Scampato il pericolo, la Sessana trova il pareggio al 28’: punizione di Moccia, sponda in area e Fantauzzi che non perdona con un destro potente che fulmina Simone Tramontano. È l’episodio che riapre il match, portandolo all’intervallo sull’1-1.

La ripresa è più gialloblù: Moccia ci prova subito con un sinistro velenoso respinto dal portiere ospite, poi la pressione della Sessana costringe la retroguardia degli ospiti a difendersi con ordine. Il Pomigliano resta però letale sui piazzati e al 70’ va vicino al nuovo vantaggio: colpo di testa di Niko Tommasini sul secondo palo e salvataggio miracoloso di Ibra Faye sulla linea.

Le ultime emozioni arrivano nel finale con Pasquale Menna, che dalla sinistra calcia fuori di poco. Dopo sei minuti di recupero il triplice fischio sancisce la divisione dei punti: un pari giusto, che fotografa bene l’equilibrio visto in campo.