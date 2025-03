Ecco chi è il 27enne portato in elicottero al pronto soccorso dopo lo schianto del bus di studenti casertani in autostrada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Erano tutti dei giovani studenti di un corso per TFA, percorso di formazione destinato a coloro che desiderano intraprendere la carriera di insegnante nelle scuole

CASAL DI PRINCIPE – Torniamo a parlare dell’incidente di ieri mattina, venerdì, avvenuto lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Cassino e Pontecorvo, in provincia di Frosinone.

Un pullman che trasportava studenti casertani diretti a Roma per il corso TFA – e non una classe in gita, come emerso ieri – ha centrato in pieno la segnaletica di deviazione lungo la corsia sud, causando un violento impatto contro la barriera new jersey centrale.

Diversi studenti sono stati feriti e trasportati negli ospedali di Frosinone e Cassino, con uno di loro in condizioni più gravi, ma non in pericolo di vita. Si tratta di Michele L., 27enne di Casal di Principe.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Le indagini sono in corso.