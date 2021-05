Ecco i vincitori della XVII edizione del concorso di Arte, Rime e Poesie “Il Sorriso del Pensiero”

PORTICO DI CASERTA – Anche quest’anno , nonostante le restrizioni dovute ai decreti atti a contrastare il contagio da Covid-19, la Pro Loco di Portico di Caserta non trascura la valorizzazione degli appuntamenti culturali più importanti e vicini al cuore della popolazione , dando spazio, nel contempo, all’espressione dei talenti in erba.

In occasione della Festa della Mamma, torna con modalità a distanza, il concorso di Arte , Rime e Poesie “Il Sorriso del Pensiero” , giunto alla sua XVII edizione, evento organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale UNPLI Caserta, l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Portico di Caserta, l’APS Pro Loco di Marcianise, gli Istituti Scolastici parificati e le Associazioni Culturali esistenti sul territorio di Portico di Caserta.

Il concorso prevede diverse sezioni :

Poesie, per gli alunni della scuola secondaria;

Cartelloni, per gli alunni delle scuole primarie;

Lavoretti, per gli alunni della scuola dell’infanzia.

Grande partecipazione vi è stata , superando anche le aspettative, tanto che la giuria esaminatrice , composta dai docenti Domenico ROSATO, Rosa MAIETTA , Pasqualina RICCIOTTI e dal restauratore Giovanni PICCIRILLO, hanno trovato non poche difficoltà nell’assegnazione dei premi messi in palio dall’ass. Pro Loco .

Alla fine la giuria si è espressa assegnando il Primo posto , per la sez. Poesie , a Katia IODICE e il Secondo a Cristian Sarnataro Gioia. Per la sez. Cartelloni il Primo posto è stato assegnato a Giusy RICCIOTTI , mentre il Secondo all’ Istituto Bartolomeo Piccirillo di Portico. Per i Lavoretti, il Primo posto è andato all’ Istituto Paritario Baby Park con un parimerito per il Secondo per l’Istituto Paritario Mons. Gravina “Suore Ancelle dell’Immacolata” e l’Istituto Paritario Paperopoli.

I premi saranno assegnati nella Chiesa di S. Pietro Apostolo di Portico, al termine della celebrazione della Santa Messa domenicale, grazie alla grande disponibilità e sensibilità del Parroco don Enrico D’Agostino, sempre aperto all’ospitalità.

Sarà anche consegnato un attestato di partecipazione a tutti i ragazzi e si concluderà con la Consegna di una Targa Ricordo alla Mamma più anziana di Portico di Caserta: la sig.ra Olga FANELLI, la quale proprio quest’anno raggiunge la meravigliosa meta dei 100 Anni.

Encomiabile la dedizione ed il lavoro dell’ APS Pro Loco di Portico di Caserta, che, nonostante le difficoltà contro le quali si trovano a dover fare fronte le realtà associative territoriali, riesce sempre a dare un consistente contributo alla diffusione della cultura .

Presidente dell’APS Pro Loco di Portico di Caserta dott. Giuseppe Cicala