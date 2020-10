Ecco il miglior modo per finanziare i progetti della propria azienda: INCENTIVI IMPRESA. Dal bando fino al bonifico

E’ sicuramente un’esperienza di eccellenza quella messa in opera da diversi anni da Marco Vuotto e Angelica Iadevaia

CASERTA – Le grandi sfide che propone l’economia si possono affrontare solo dando qualità alla gestione delle imprese. Ciò non significa necessariamente che bisogna investire grandi risorse denaro, che spesso non si ha, per dotarsi di personale e di consulenti in grado di instradare il percorso di vita di un’azienda verso gli obiettivi ineludibili di una finanziabilità possibile dei progetti. Ci sono, infatti, ottime strutture che rappresentano un agile ed efficacissimo strumento per modulare l’elaborazione della conformazione della propria offerta, in modo tale che questa possa essere competitiva sul mercato e credibile al cospetto delle istituzioni europee e di quelle regionali per ottenere importanti finanziamenti, che vengono dati, o almeno così dovrebbe essere, quando esiste una chiara evidenza che dimostra come, portando avanti un progetto valido, si creerà fatturato e conseguentemente investimenti anche in posti di lavoro.

Tra i soggetti leader in questo tipo di consulenza, in Campania e nella nostra provincia, c’è Incentivi Impresa, fondata dal giovane professionista casertano Marco Vuotto, uno dei consulenti del lavoro più apprezzati nella città capoluogo e nel resto del territorio provinciale. Da anni non si contano da parte delle imprese, le recriminazioni e i rimpianti per non aver saputo cogliere occasioni che bandi, agevolazioni e incentivi rendono, invece, disponibile, con relativo inutilizzo di miliardi di risorse ad ogni livello, da quello locale fino a quello europeo. Lo staff di Incentivi Impresa ogni giorno mette a disposizione dei suoi clienti il lavoro dei loro esperti come Angelica Iadevaia, amministratore delegato della società, una delle figure di massima esperienza nel settore dei bandi e dei progetti.

Un mondo non di semplice comprensione, quello dei finanziamenti. E allora possiamo dire che se questo ramo economico fosse la Divina Commedia, Marco, Angelica e il suo staff sarebbero i Virgilio del nuovo millennio, pronti ad indicare la retta via ad imprese piccole, medie e grandi, con un obiettivo chiaro: orientare i propri clienti verso le giuste coordinati per ottenere i decisivi finanziamenti per progetti che spesso rappresentano un punto di svolta per le prospettive esistenziali di un’azienda.

Interessante anche il metodo di lavoro e il costo per le consulenze di Incentivi Impresa, 157 euro. Una spesa minima che può portare ad un enorme guadagno proiettato nel futuro. Vi state chiedendo se poi non dovesse funzionare? Gli esperti di Incentivi Impresa hanno un modo di fare molto chiaro, scaturito da una fiducia ferrea nel loro lavoro, che potremmo riassumere così: se non ci sono bandi per il tuo progetto, viene rimborsato intero costo della consulenza.

Se avete, dunque, un progetto in mente, ma vi manca una quel supporto economico necessario per ogni impresa, vi invitiamo a provare il lavoro di Marco, Angelica e di tutto lo staff andando sul sito www.incentivimpresa.it