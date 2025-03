Ecco il nome del B&B di S.MARIA in cui è stata arrestata la segretaria di Martusciello. Qualche buco nella ricostruzione sui bonifici

Siamo riusciti a stabilire il luogo in cui, verso la mezzanotte e mezza di ieri, giovedì

CASERTA (G.G.) – Siamo riusciti a stabilire il luogo in cui, verso la mezzanotte e mezza di ieri, giovedì, è stata arrestata Luciana Simeone. Si tratta di un B&B di S.Maria C.V., “Luxury Attico”, in via Consiglio d’Europa n.47, in zona C1 Nord, a poca distanza dalla nota gelateria Paletta d’Oro.

Beninteso, questo è importante in funzione dei movimenti e delle scelte operate dalla segretaria di Martusciello, che ha scelto di rendersi irreperibile per 5 giorni e di trascorrere le sue notti in strutture tutt’altro che esposte.

L’accettazione della Simeone come cliente è stata realizzata in maniera ineccepibile dal personale del B&B. Il nome e le generalità della sua carta d’identità sono state inserite nella piattaforma collegata direttamente alla Prefettura e alla Questura e, grazie a ciò, la donna è stata individuata e arrestata.

Intanto, per quanto riguarda l’inchiesta, bisogna fare un po’ di ordine: ci sono due fatture, una da 27.500 euro e un’altra da 18.450 euro.

Secondo le ricostruzioni di queste ore, entrambe sarebbero state emesse dal lobbista portoghese per attività di consulenza prestata a favore delle società cinesi. Le notizie, ancora frammentarie, ci parlano poi di un solo bonifico, quello da 27.500 euro, pianato nel conto corrente del citato Martins, che secondo l’ipotesi di reato formulata dall’autorità giudiziaria belga, avrebbe costituito una somma in realtà utilizzata per versare tangenti ai politici.

Ora, si capisce perché Fulvio Martusciello è oggetto dei maggiori sospetti: Martins, infatti, avrebbe aperto un secondo conto corrente a lui intestato e da questo avrebbe inviato quattro bonifici a Fulvio Martusciello tra il 26 febbraio 2021 e il 10 giugno 2021. Sempre Martins, riteniamo da questo secondo conto corrente aperto, avrebbe inviato un bonifico di mille euro a Lucia Simeone.

Non siamo tanto potenti da poter leggere bene i documenti della Procura belga, ma siamo esperti al punto giusto per essere un pizzico cauti rispetto alla ricostruzione appena realizzata, che mutuiamo da Il Fatto Quotidiano e da Repubblica. Domanda: Fulvio Martusciello riceve quattro bonifici, tra il 26 febbraio 2021 e il 10 giugno, rispettivamente di 3mila, 1.250, 1.250 e 1.200 euro.

Per essere ricettore di bonifici, i soldi vanno a finire su un suo conto corrente personale o su un altro a lui non intestato? Ora, è vero che il buon Fulvietto è diventato molto distratto e troppo sicuro di sé negli ultimi anni, ma ci sembra difficile che questi soldi siano arrivati su un suo conto senza una giustificazione. Apparirebbe più logico pensare che li abbia ricevuti qualche suo amico dotato di partita IVA, che magari li giustificava con una “consulenza al consulente”, per così dire.

Speriamo che domani i giornaloni possano darci qualche indicazione più precisa al riguardo. Il resto lo abbiamo scritto nell’articolo di stamattina (CLICCA E LEGGI).