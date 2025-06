Ecco le cose che vanno bene secondo Colombiano: ISVEC e De Rosa, che amore. 4 MILIONI a Casapesenna e affidamento diretto da quasi 100 mila euro in Provincia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Ci ricolleghiamo sempre all’illuminante intervista che il sindaco di San Marcellino, nonché candidato alla presidenza dell’amministrazione provinciale di Caserta, ha rilasciato all’inserto locale di un quotidiano napoletano quando ha affermato che ci sono cose della gestione Magliocca e quella attuale di De Rosa da preservare

CASERTA – Il consigliere comunale, ex sindaco, ma sostanzialmente vero sindaco di Casapesenna, non ce ne voglia Giustina Zagaria, e vicepresidente facente funzioni di presidente, Marcello De Rosa, ha una certa fiducia, o almeno, deve avere una certa fiducia nell’impresa dei rifiuti di Ivano Balestrieri, in passato a lavoro a Caserta: la ISVEC.

Lo scriviamo per due motivi. Il primo è la mega gara da 4 milioni di euro, bandita dal comune di Casapesenna e gestita dalla Cuc Agrorinasce di Giovanni Allucci e da poco anche della neopresidente Maria Antonietta Troncone, ex procuratrice capo ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere.

Di Agrorinasce, consorzio di comuni dalla vocazione legalitaria e anti camorra, abbiamo scritto a cavallo tra il 2024 e l’inizio di questo anno, rispetto alla discutibile doppia aggiudicazione di lavori da 3 milioni di euro alla Mira Costruzioni, impresa di Antonio ed Ernesto Falanga, quest’ultimo arrestato per possesso di un mitra e due bunker, residente in una casa del boss Michele Zagaria, con l’impressione che fossero più dei prestanomi che dei reali proprietari (CLICCA E LEGGI).

Dicevamo, Agrorinasce ha aggiudicato il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani per i prossimi cinque anni alla Isvec e quindi a Casapesenna sta lavorando – o sta per farlo – la società di Balestrieri, al secolo Mister Porsche (CLICCA E LEGGI).

Ma Isvec e Marcello De Rosa si rincontrano. Evidentemente, c’è una sorta di fiducia nel lavoro della società dei rifiuti, se è vero come è vero che il dirigente provinciale Giovanni Solino ha firmato un affidamento diretto da 94 mila euro a favore della Isvec per la rimozione, lo smaltimento e la bonifica di cumuli di rifiuti e gomme usate in tre aree: sulla strada Provinciale 22, lato sinistro in direzione Marcianise; la S.P. 165, in direzione Orta di Atella, e la S.P. 19, zona Masseria Barone.

Come nel caso dei fratelli Villano e della loro Vilverde, anche in questa occasione la presenza alla guida di un ente, anzi due, del rubizzo Marcello De Rosa ha fatto bene ad un imprenditore, in questo caso Mister Porsche Balestrieri. E allora anche quest’ultimo dovrà sperare nel successo del ticket Anacleto Colombiano-Marcello De Rosa alle elezioni provinciali, in modo che questa fortuna casuale possa continuare.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DUE AGGIUDICAZIONI