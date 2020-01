Ecco l’ultima barzelletta di AVERSA: furbetti “beffano” la ztl di via Roma coprendo la targa. ECCO COME

AVERSA – “All’ingresso della zona a traffico limitato di via Roma, ad Aversa, proprio in prossimità delle telecamere, sembra di assistere a un rito pagano per il quale il passeggero dell’auto scende dalla vettura e si mette alle spalle della stessa per coprire la targa in modo da non farla riprendere dall’impianto di videosorveglianza. Nel frattempo la vettura e il passeggero procedono a passo d’uomo per l’intero tratto così da impedire che la violazione venga ripresa e sanzionata. Sembra la trovata di un film comico e invece è la triste realtà. In alcuni orari si assiste ad una vera e propria processione dei furbetti della Ztl che, senza vergogna, inscenano questa gag. Sarebbe opportuno porre fine alla vicenda con la presenza fissa di personale della Polizia Municipale che scoraggi questi campioni dell’illegalità”.

E’ quanto denunciato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli in un post sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

A dimostrazione di quando scritto, c’è una foto, che vi riproponiamo qui sopra, che ritrae una persona scesa da un camioncino che copre con il suo corpo la targa del mezzo, procedendo lentamente, fino a scomparire dall’occhio della telecamere di poste all’imbocco di via Roma.

Sembra una barzelletta da show comico ed invece è la triste realtà che si vede nel centro storico della città normanna.