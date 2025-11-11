ELEZIONI. Alfonso Piscitelli: “Sanità, basta liste di attesa, le soluzioni ci sono ma non sono state adottate da De Luca”

PROPAGANDA ELETTORALE: Il comunicato stampa di Alfonso Piscitelli che affronta uno dei temi più importanti di questa campagna elettorale



“Troppe persone sono lasciate sole e in balia delle liste di attesa – dichiara Alfonso Piscitelli – quando le soluzioni esistono, ma non sono state prese in considerazione. Implementare la ricerca per potenziare e/o creare modalità di assistenza e cura applicando nuovi protocolli con tecnologie di avanguardia. Da medico – aggiunge Piscitelli – ritengo sia necessario adottare sia la medicina di prossimità sia la telemedicina. Mi impegnerò ancora perché ogni cittadino di questa provincia usufruisca delle cure senza spostarsi nei grandi centri. La condizione di fragilità estrema di alcuni malati lontani dai grandi ospedali, mi colpisce sia come medico che come uomo. Infatti, continuerò a insistere e vigilare perché le periferie non siano più abbandonate a sé stesse.”



Il consigliere uscente Alfonso Piscitelli, candidato nella lista Liberi e Forti-Lega , invoca un sistema sanitario equo e aderente a quanto dettato dalla Costituzione nell’art. 32 e garantisce di continuare a sollecitare la Regione, come ha fatto in questi anni, perché si adottino tutte quelle misure che possano garantire ai cittadini di tutti i 104 comuni casertani tanto la tutela della salute quanto le cure.” Mai più deve accadere che i malati si sentano e siano soli – conclude Piscitelli- basta la volontà di non discriminare nessuno e soprattutto i più fragili tra i fragili ,persone affette da malattie rare, spesso, in forme degenerative. Con il termine della presidenza De Luca che non ha risolto i problemi della sanità, bisognerà scrivere una nuova pagina della Sanità della Campania potenziando il servizio pubblico e limitando il ricorso ai viaggi della speranza “.