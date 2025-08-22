EMERGENZA FURTI, il sindaco: “massima attenzione”

L’invito del primo cittadino a segnalare, alle forze dell’ordine, persone o auto sospette

VILLA DI BRIANO – Emergenza sicurezza a Villa di Briano. Lo rende noto il sindaco Luigi Della Corte “Sempre più spesso ci troviamo d fronte a questo fenomeno che vede mettere in pericolo le nostre abitazioni e soprattutto i nostri familiari – dichiara Della Corte – Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a effettuare immediatamente segnalazioni alle autorità nel caso in cui si notino personaggi o veicoli sospetti. Così sarà possibile evitare che qualcuno violi un bene primario come la proprietà”, conclude il sindaco.