ESCLUSIVA. CASERTA. Sequestrata la scuola De Amicis dopo 5 anni di denunce di CasertaCe

CASERTA – Finalmente è arrivato il sequestro delle aule e riteniamo dell’intera struttura della scuola De Amicis su corso Giannone. Da almeno 5 anni CasertaCE testimonia da sola con foto e filmati le incredibili carenze dell’immobile che ospita la scuola. Una battaglia compiuta in solitaria che oggi, dopo molto tempo, vede un atto ufficiale darci manforte. Ci siamo riusciti, ripetiamo, da soli nonostante le autorità scolastiche abbiano impedito in ogni modo la diffusione di audio, foto, e video su una vicenda che era sotto gli occhi di tutti. D’altronde, la politica della dirigenza scolastica non c’è mai preoccupata delle problematiche gravissime dell’immobile, ma all’aumento della popolazione scolastica, in questi anni è cresciuta di almeno 150 unità, comportamento, nostro avviso, irresponsabile. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Caserta, guidati dal maggiore Cinus, che hanno eseguito il provvedimento.

Seguiremo i prossimi avvenimenti su questa vicenda, come facciamo ormai da anni.