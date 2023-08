ESCLUSIVA ORE 11.09. LE FOTO. S. MARIA C.V. Voragine in via Santella, strada chiusa al traffico

L’area pochi giorni ha ha ospitato le giostre in occasione dei festeggiamenti dell’Assunta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una grossa voragine si è aperta, questa mattina, in via Santella nella città di Santa Maria Capua Vetere, su uno degli ingressi dell’area mercatale, zona che nei giorni scorsi ha ospitato le giostre in occasione della festa dell’Assunta. Non solo è sprofondata una parte della strada ma anche una porzione di marciapiede facente parte dell’ingresso del vicino Parco delle Acacie. Non si registrano feriti. La strada, interessata da alcuni lavori per una perdita d’acqua, è al momento interdetta al traffico.