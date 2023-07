ESTATE DA BELVEDERE. Il Comune non mantiene i patti, proteste per i soldi spesi per la navetta e per i parcheggiatori “semi-abusivi”

L’impegno era quello di garantire il trasporto degli spettatori dal parcheggio al piazzale dei concerti e, invece, è stato applicato un biglietto di 1 euro e 20 centesimi. Discutibile l’atteggiamento e certe richieste di “contributo volontario” da parte dei parcheggiatori di Tmp.

CASERTA (g.g.) Nella nostra ormai sempre più piena casella di posta elettronica abbiamo raggruppato tre “letterine” di casertani incazzati per quello che gli sarebbe successo al Belvedere di San Leucio dove si erano recati, muniti di regolare biglietto di ingresso, per assistere ad uno degli eventi del cartellone di “Un’Estate da Belvedere”.

Arrivati con la convinzione di poter usufruire di un parcheggio gratuito e sorvegliati da personale di Tmp,

concessionario del Comune per la gestione delle strisce blu della città capoluogo, e anche di poter utilizzare, ugualmente a titolo gratuito, delle navette messe a disposizione ancora dal Comune, si sono trovati costretti a pagare 1 euro e 20 centesimi per il trasporto dalla zona parcheggio alla zona spettacoli e a dover subire un condizionamento psicologico dal personale addetto ai parcheggio, che immancabilmente chiedeva il solitoche in pochi, per ovvi motivi, si sono rifiutati di versare, per scansare ogni tipo di preoccupazione sulle sorti della propria auto relegata a qualche centinaia di metri dai luoghi degli spettacoli e fuori dunque da ogni possibilità di controllo a vista. Abbiamo interpellato gli organizzatori che hanno letteralmente allargato le braccia in segno di sconforto. Ci hanno spiegato che gli unici impegni che il Comune aveva preso con loro riguardavano proprio i parcheggi e il trasporto in navetta, erogati entrambi gratuitamente, grazie evidentemente a un accordo lampo con, l’azienda della Regione Campagna che gestisce e garantisce i trasporti pubblici nella nostra regione. Ma, si sa, o almeno noi di Casertace sappiamo bene, quale sia il valore degli impegni assunti dal Comune di Caserta. E a farne le spese, questa volta, sono stati, gli organizzatori della ormai consolidata rassegna estiva del Belvedere di San Leucio.