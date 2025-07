Estorsione ai danni della moglie, ASSOLTO 30enne di MADDALONI

La Procura aveva chiesto la condanna a due anni e 6 mesi di reclusione, derubricato il reato

MADDALONI – Era accusato di estorsione consumata e tentata estorsione in danno della moglie che nel marzo del 2024 aveva denunciato, presso il locale commissariato, delle violenze a più riprese subite dal marito, il quale non aveva esitato a minacciarla e colpirla con schiaffi e pugni per costringerla a dargli del denaro.

Dalla predetta querela, ne scaturiva un procedimento penale per estorsione consumata e tentata estorsione innanzi al tribunale di S. Maria C.V..

Nel corso del tempo, la moglie, riappacificatasi col marito aveva provveduto a rimettere la querela nei suoi confronti anche se, in tal modo, non aveva potuto evitargli il processo in quanto i reati contestati sono procedibili di ufficio.

L’imputato, un 30enne di Maddaloni, attraverso il suo difensore, Avv. Salvatore Gionti, ha optato per la definizione del procedimento con rito abbreviato.

In sede di discussione, la Procura ha chiesto la condanna del medesimo ad anni due e mesi sei di reclusione.

Il giudice, condividendo le argomentazioni difensive, ha, invece, derubricato il reato contestato e dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela.