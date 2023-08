Evade dai domiciliari per cercare acqua e cibo, 42enne torna in cella

Arrestato perché non avrebbe rispettato il divieto di avvicinarsi all’ex compagna.

PIEDIMONTE MATESE Avrebbe dovuti restare ad una distanza di almeno 300 metri dalla sua ex compagna ma lo scorso 30 luglio fu trovato nei pressi dell’abitazione dell’ex e per questo spedito ai domiciliari. Ora, per Gianluca Sapone, 42enne di Piedimonte Matese si sono, invece, riaperte le porte del carcere perché avrebbe evaso i domiciliari in cerca di acqua e cibo. Il 42enne attende l’udienza di convalida che si terrà domani.