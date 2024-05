Ex poliziotto si uccide impiccandosi nella propria abitazione

La tragedia si è consumata stasera. Non ha retto allo stress per le ultime vicende che lo avevano riguardato

SAN NICOLA LA STRADA – Aveva 59 anni e non ha retto alla tensione, allo stress provocatogli da una vicenda personale molto delicata che lo aveva costretto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver maltrattato e percosso la sua ex moglie fino ad arrivare al tentato omicidio.

E così E. E., ex poliziotto in servizio per anni in uno dei commissariati della provincia di Caserta, ha deciso, preso da un momento di terribile sconforto a poco tempo di distanza dalla sentenza di condanna in primo grado, di separarsi dalla vita.

Un proposito purtroppo andato in porto. Si è impiccato all’interno dell’abitazione in cui si trovava recluso agli arresti domiciliari.