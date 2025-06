Fa il parcheggiatore abusivo davanti ad una nota clinica. Il questore lo allontana ma lui torna a “lavoro”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – La Corte di Cassazione rigettato il ricorso presentato da M.D.T., 45 anni, originario di Maddaloni, contro la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato la precedente condanna emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rendendola così definitiva.

M.D.T. era stato ritenuto colpevole di aver violato un provvedimento del Questore di Caserta, che gli vietava l’accesso a un’area di parcheggio vicino alla clinica San Michele, dove era stato sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

Nel ricorso, la difesa contestava la legittimità del provvedimento stesso, ma la Suprema Corte ha ritenuto la questione già definita in sede di convalida, precisando che non è possibile rimetterne in discussione la validità in questa fase del giudizio.

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e Di Tommaso è stato condannato al pagamento delle spese processuali