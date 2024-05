False revisioni auto, parlano i titolari della scuola guida: nelle officine di Fiscone nessun controllo reale sui veicoli

Prosegue la fase dibattimentale del processo che vede alla sbarra ben 64 persone.

MARCIANISE. Nuova udienza del processo che vede imputate ben 64 persone (IN CALCE all’articolo TUTTI I NOMI), rinviate a giudizio per il reato di associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico. Davanti ai giudici della seconda sezione, collegio C, presieduta da Antonio Riccio, due dei maggiori accusatori di Andrea Fiscone, 62enne di Marcianise, titolare di centri di revisione auto dislocati tra Marcianise, Casapulla, Vitulazio, Sessa Aurunca e San Nicola la Strada.

Nell’udienza di oggi sono stati ascoltati, dunque, i fratelli Cuccaro, imprenditori che gestiscono una scuola guida e un centro di revisione auto.

Si tratta di coloro che avevano sollevato dubbi sulla legittimità del lavoro compiuto dalle officine del loro collega di Marcianise, Andrea Fiscone.

Secondo quanto raccontato in aula dai Cuccaro, il loro esposto era scaturito dal fatto che, attraverso alcuni loro clienti, avevano avuto l’impressione che nei centri revisione di Fiscone si operassero dei controlli “a libretto”. In pratica, veniva dato il via libera all’auto, ma senza un reale controllo sulle emissioni di scarico, sui freni e quant’altro.

Secondo quanto raccontato sempre dai fratelli Cuccaro, l’imprenditore di Marcianise, seppur sprovvisto di alcune autorizzazioni per determinate tipologie di revisioni in alcuni suoi centri, procedeva comunque, facendo risultare che questa fosse stata eseguita presso altre strutture sempre di sua proprietà.

Prossimo appuntamento dopo l’estate: verrà ascoltato l’ingegnere Melito, che dovrà spiegare alla corte aspetti tecnici sulle revisioni dei veicoli.

Dovrebbero essere poi sentiti come testimoni anche i clienti dei Cuccaro, ovvero coloro che li avevano informati su queste presunte irregolarità compiute nei centri revisione di Fiscone.

Ricordiamo che gli imputati sono oltre 60 tra dipendenti e clienti, accusati di associazione a delinquere e falso ideologico.

Tante persone coinvolte e, quindi, tanti gli avvocati difensori nominati, tra cui i legali casertani Carlo De Stavola, Salvatore Gionti, Gerardo Marrocco, Paolo Di Furia, Antonio Cerreto.

Di seguito i nomi dei 64 imputati.

Andrea Fiscone, Marcianise

Pasquale Lombardo, Marcianise

Ciro Cavetti, San Marco Evangelista

Roberto Calafiore, Pignataro Maggiore

Francesco Manica, Carinola

Lorenzo Gioielli, Vitulazio

Andrea Sorbo, Casapulla

Dario D’Urzo, Portico di Caserta

Ciro Angrisano, San Giorgio a Cremano

Diego Parentela, Caserta

Antonio Scalambrino, Casal di Principe

Gennaro Iesce, Torrecuso

Piero Prato, Torino

Ciro De Nicola, San Nicola la Strada

Alessandra Melchionna, Maddaloni

Maria Pia Ferraiuolo, Maddaloni

Luigi Ricciardi, San Marco Evangelista

Michele Conte, Maddaloni

Anna Audi, Caserta

Antonio Cantiello, Macerata Campania

Carlo Marcellinaro, San Nicola la Strada

Teresa Innocenti, Caserta

Giuseppe Sorbo, Casapulla

Michela Centore 1986 San Marco Evangelista

Dario Romano 1969 Formia

Lorenzo Foglia 1944 Marcianise

Antonio Ievolo 1962 Santa Maria Capua Vetere

Domenico Corato 1948 Casapulla

Vincenzo Tartaglione 1975 Marcianise

Gaetano Valentino 1982 Marcianise

Gianluca Eroico 1991 Marcianise

Luigi Martiniello 1964 Francolise

Gianluca Russo Raucci 1980 Capodrise

Teresa Di Vico 1955 Maddaloni

Gennarina Gennarione 1962 Vitulazio

Salvatore Delli Paoli 1947 Marcianise

Vincenzo Scialla 1959 Marcianise

Raffaele Delle Curti 1978 Marcianise

Angelo Alberico 1968 Marcianise

Rita Pugliese 1974 Capua

Speranza Attanasio 1963 San Giorgio a Cremano

Alfonso Dabanello 1962 Marcianise

Gaetano Scialla 1969 Marcianise

Roberto Nesti 1964 Napoli

Carlo Massaro 1961 Capodrise

Antonio Lombardo 1971 Marcianise

Giuseppina Piccirillo 1984 Marcianise

Giovanni Alizieri 1956 Caserta

Maddalena Russo 1967 Marcianise

Antimo Iuliano 1966 San Nicola la Strada

Antonio Palladino 1952 Caserta

Michele Franzese 1982 Capodrise

Maria Grazia Ferraro 1956 Marcianise

Tatiana Squeglia 1976 Marcianise

Armando Bellopede 1955 Marcianise

Vittorio Di Lillo 1946 Vitulazio

Ilaria Capezzuto 1985 Camigliano

Sonia Caserta 1981 Bellona

Amedeo Russo 1977 Camigliano

Francesco Russo 1963 Vitulazio

Vincenzo Fusco 1951 Santa Maria Capua Vetere

Vittorio Galbiati 1973 Capua

Manlio Ceprano 1932 Caianello

Pasquale Funzione 1944 Capua