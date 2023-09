Federica scomparsa da casa a soli 14 anni, ricerche nel Casertano

L’appello disperato dei genitori.

CASERTA (Lidia de Angelis) Appelli disperati per ritrovare la 14enne Federica Gallucci scomparsa ieri da casa da Roma. La giovane al momento della scomparsa indossava magia nera con scritta Nike in bianco sulla manica, pantaloncini di jeans, scarpe bianche Nike zaino Invicta e valigia blu. Sarebbe stata avvista l’ultima volta presso la stazione, si pensa possa essere diretta altrove, forse per incontrare qualcuno conosciuto sui social, le ricerche anche nel Casertano. Chiunque la vedesse informi le forze dell’ordine. La famiglia ha sporto denuncia di scomparsa.