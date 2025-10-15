Fermata banda in trasferta con arnesi da scasso in auto: 3 denunciati dalla polizia

I fermati non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione in merito agli arnesi in loro possesso

CASAL DI PRINCIPE– La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre giovani, provenienti da Casal di Principe e dall’hinterland napoletano, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, in seguito ad una denuncia per tentato furto di un’auto, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Casal di Principe, hanno avviato un’attività investigativa e ricostruita la dinamica dell’accaduto tramite la visione del contenuto di una telecamera di video sorveglianza presente sul luogo dei fatti.

Successivamente, durante un apposito servizio di controllo ed osservazione, nei pressi del centro urbano di Casal di Principe, un’auto sospetta è stata fermata per un controllo, all’esito del quale sono stati identificati gli occupanti, tre uomini con precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Dalla perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, cacciaviti e chiavi di vario tipo, di cui i soggetti fermati non hanno saputo fornire alcuna valida giustificazione.

I tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e tutti gli attrezzi sono stati sequestrati.