Fermato un 19enne per l’omicidio in spiaggia di Nicola, 18 anni. Si conoscevano

Ora si trova in commissariato a Castel Volturno

CASTEL VOLTURNO – Un giovane di 19 anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso Nicola Mirti, il diciottenne colpito mortalmente con due coltellate al petto durante un violento alterco avvenuto oggi, intorno all’ora di pranzo, presso il lido Palma Rey, situato tra Giugliano e Castel Volturno, in via Marina di Varcaturo, tra le province di Napoli e Caserta.

Secondo le prime ricostruzioni, Nicola e il presunto aggressore si conoscevano già e avevano avuto in passato dei contrasti. Nessuno, però, poteva prevedere che il loro incontro sulla spiaggia, tra i bagnanti, si sarebbe trasformato in tragedia. Tra i due è nato uno scontro verbale, degenerato poi in una colluttazione, culminata con due colpi di coltello al petto che hanno lasciato Nicola agonizzante sulla sabbia, tra il panico generale.