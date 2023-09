Fiamme divorano ettari di vegetazione lungo la Domiziana. I pompieri lottano contro fuoco e vento

Dai rifiuti agli sterpi, instancabile il lavoro dei vigili del fuoco

MONDRAGONE/CELLOLE/VILLA LITERNO – E’ stata una giornata impegnativa per i caschi rossi del Comando Provinciale di Caserta impegnati nello spegnimento di più incendi che hanno distrutto numerosi ettari di vegetazione lungo la via Domiziana

A Villa Literno, in via Tavernola, si è reso necessario l’intervento dei pompieri per lo spegnimento di un rogo che ha interessato sterpi. Ad intervenire una squadra del distaccamento di Aversa.

Stesso scenario, rogo di sterpi, in via Domiziana, nel tenimento di Mondragone, nei pressi del lido Riviera dove sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento di Mondragone.

La Squadra della Terra dei Fuochi di Mondragone è, invece, intervenuta al km 10+600, nei pressi del distributore Baia Power, nel comune di Cellole per rifiuti in fiamme. Non sono mancati i disagi alla circolazione