Fiamme lambiscono i binari: circolazione ferroviaria sospesa

Sul posto i vigili del fuoco

SESSA AURUNCA – Un incendio è stato segnalato tra le località di Falciano e Sessa, non lontano dai binari ferroviari. Al momento, i vigili del fuoco di Caserta sono intervenuti per domare le fiamme e prevenire il peggioramento della situazione. L’incendio è stato confermato in prossimità della linea ferroviaria, rendendo necessaria la sospensione della circolazione al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale ferroviario.

