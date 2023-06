Fidanzatini 20enni arrestati mentre fumano uno spinello in auto. Lunedì l’udienza di convalida

MARCIANISE (G.V.) – Fissata per lunedì l’udienza di convalida per la coppia fermata dai Carabinieri per detenzione illegale di droga.

Si tratta Walter Guerrazzi, 21 anni e della sua fidanzata Zaira Lasco. Entrambi sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Foglia.

Si erano appartati in macchina in via Santa Caterina, a Marcianise, in provincia di Caserta, e stavano fumando hashish quando sono stati sorpresi dai carabinieri della locale Stazione.

Alla vista dei militari dell’Arma il ventiduenne Walter Guerrazzi, già noto alle forze dell’ordine, alla guida del mezzo, ha lasciato la compagna ventenne, Zaira Lasco, sua convivente, ed ha tentato la fuga a piedi spintonando un militare e allontanandosi velocemente. Il fuggitivo però, poco dopo, si è presentato spontaneamente in caserma.

Il 22enne fu fermato nell’estate del 2020 sempre a Marcianise in via San Michele, mentre era in sella al suo scooter e aveva con sé marijuana e hashish.

L’immediata perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire, nella disponibilità della coppia, un marsupio contenete 1115,00 euro in banconote di vario taglio e due cellulari. La successiva perquisizione domiciliare, invece, ha permesso di rinvenire, occultati in vari mobili della cucina ed in altre stanze dell’appartamento 700 gr. di hashish, 50 gr. di marijuana, 5 gr. di cocaina, oltre a materiale vario utilizzato per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Per la coppia di Marcianise, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono scattata le manette. Sono stati entrambi sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.