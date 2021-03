Filma l’agonia della moglie per 8 minuti mentre sta morendo. Acquisiti gli audio del 118

REGIONALE – Le registrazioni delle chiamate al 118 potrebbero disegnare una nuova verita’ sulle cause della morte di Serafina Aiello, 36 anni, di Pimonte, in provincia di Napoli, trovata senza vita il 3 giugno 2015.

Il decesso della donna avvenne nella sua abitazione e il marito, Massimo Marano, giro’ un video della sua agonia, a suo dire una iniziativa per poter dare informazioni piu’ puntuali ai soccorsi in modo che potessero curarla meglio. Oggi i familiari della vittima, che l’esito delle consulenze autoptiche ne imputano la morte a cause naturali, hanno presentato una nuova denuncia alla procura di Napoli.

Marano e’ indagato per omissione di soccorso, anche se i parenti di Serafina Aiello ritengono che si sia consumato un omicidio. Il materiale raccolto, video e audio, adesso sara’ esaminato dai pm, che si sono presi alcuni giorni per valutare.