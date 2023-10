Flik Flok, torna a CASERTA la maratona organizzata dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi

In programma il prossimo 28 e 29 ottobre

CASERTA – Dopo 3 anni nei quali la Brigata Garibaldi è stata impegnata in operazioni nazionali e internazionali e nella lotta contro il Covid-19, ritorna la gara dei bersaglieri. Il 28 e il 29 ottobre Bersaglieri e cittadini correranno insieme per le strade di Caserta In occasione della ventesima edizione della Flik Flok.

L’evento organizzato dall’Esercito Italiano prevede due giorni di spettacoli musica e sport in piazza Carlo di Borbone dinanzi La Reggia dove sarà allestito un grande villaggio. Tre le competizioni in programma:

Gara 10 km

La gara podistica dei 10 km, valida quale campionato regionale individuale e di società master su strada, è l’evento agonistico della XX edizione della Flik Flok tra storia, arte e cultura

Gara 5 km

La passeggiata ludico motoria a passo libero sui 5 km costituisce un imperdibile momento di socialità in cui promuoviamo i valori dello Sport e le meraviglie del territorio

Corri con mamma e papà

E’ l’evento dedicato ai più piccoli insieme alle loro famiglie e il miglior amico … Fido