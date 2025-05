Folle corsa in città. Paura e danni tra Via Padre Pio e Seminario: militare eroe blocca l’auto e sventa il peggio

Si contano almeno dieci veicoli danneggiati, uno scenario che ha lasciato i residenti attoniti e increduli. Molti i cittadini che hanno assistito, impotenti.

CALVI RISORTA (e.z.) – Panico e sconcerto hanno scosso la tranquilla routine di Calvi Risorta nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2025, quando un uomo alla guida di una Hyundai ha seminato il caos tra via Padre Pio e la località Seminario. In una sequenza di manovre azzardate e inspiegabili, il veicolo ha dapprima impattato violentemente contro diverse auto in sosta nei pressi dell’ufficio postale, causando danni ingenti alle carrozzerie.

Ma la folle corsa non si è arrestata qui. L’auto, sfrecciando lungo via Roma, ha continuato la sua traiettoria distruttiva, colpendo ulteriori vetture e, persino, un furgone di un corriere intento a svolgere le proprie consegne nel traffico cittadino. L’autista del mezzo commerciale non ha avuto modo di evitare l’impatto con l’auto che procedeva a zig zag sulla strada.

Il bilancio finale di questa improvvisa ondata di violenza stradale è allarmante: si contano almeno dieci veicoli danneggiati, uno scenario che ha lasciato i residenti attoniti e increduli. Molti i cittadini che hanno assistito, impotenti, a questa scena surreale, interrogandosi sulle possibili cause di un simile comportamento. Distrazione, un improvviso malore o, forse, motivazioni più oscure? Al momento, le risposte rimangono avvolte nel mistero.

Tuttavia, in questo frangente di paura e confusione, un gesto di coraggio e altruismo ha acceso una luce di speranza. Un passante, identificato come Nicola Zanna, militare dell’Esercito Italiano residente a Calvi Risorta, non ha esitato a intervenire con prontezza. Intuendo il pericolo imminente, l’uomo si è lanciato con determinazione verso l’auto in corsa, riuscendo a bloccarla fisicamente, estraendo le chiavi dal cruscotto e ponendo fine alla sua pericolosa traiettoria. Un intervento provvidenziale che ha scongiurato ulteriori danni a cose e, soprattutto, a persone.

Sul luogo degli incidenti sono giunti in tempi rapidissimi i Carabinieri della stazione locale di Calvi Risorta, coordinati dal maresciallo maggiore Rosario Monaco. I militari hanno immediatamente avviato i rilievi del caso per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e accertare le responsabilità. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di raccogliere elementi cruciali per fare luce su questa incredibile vicenda che ha scosso la comunità calvese.