FOTO E NOME. Operaio 47enne trovato morto sulla sponda del Volturno: lascia due figli. LE PRIME IPOTESI

CAPUA – Al momento le opzioni sono due. O Igor Sopkovych è caduto, provocandosi una ferita fatale alla testa, oppure è stato aggredito nei pressi del fiume Volturno.

Sarà solo l’autopsia a dirci il motivo per cui è morto ieri sera l’operaio 47enne padre di due figli. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi della linea ferroviaria che costeggia la scogliera, nel tratto di via Giardini, arteria di zona Porta Roma, come già raccontato nell’articolo in cui davamo la notizia già ieri sera, martedì 22 agosto.

Il corpo è stato scoperto da alcuni passanti che hanno chiamato il 112 e sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, supportata dalle forze dell’ordine.

Vicino al corpo dell’uomo è stata rinvenuta una bottiglia di una bevanda alcolica. In considerazione del fatto che il 47enne era in cura per alcuni problemi legati alla dipendenza proprio dall’alcol, l’ipotesi della caduta fatale è quella al momento più plausibile.