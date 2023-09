Foto hard della professoressa e delle studentesse con un app. Gli alunni le pubblicano su social e siti porno

CASERTA – È bastato un uso imprudente e inappropriato della tecnologia per far sì che 9 minori di una scuola di Latina finissero nei guai. Un software basato sull’intelligenza artificiale, in grado di trasformare semplici fotografie in immagini di nudo estremamente realiste, è al centro di un grave scandalo verificatosi in una scuola media di Latina, istituto frequentato dai 9 ragazzi ma anche dalle loro vittime: un insegnante e 5 compagne di classe tutte 13enni.

L’applicazione, BikiniOff, usata dagli studenti è reperibile con estrema facilità, ospitata su Telegram, alza l’attenzione sulla sicurezza e sull’educazione digitale dei giovani. Al gruppetto è bastato caricare sul software le foto di cinque loro compagne e della loro professoressa, trasformarle quindi “spogliarle”.

Le immagini sono state diffuse su popolari piattaforme social, creando indignazione tra gli studenti, i genitori e la scuola. Già la scorsa primavera l’applicazione era finita al centro delle cronache per una vicenda pressoché analoga, con due studenti di una terza media di Roma ritenuti responsabili di aver realizzato dei deepfake (filmati falsi) con i volti delle loro compagne di classe: dopo l’accusa di aver prodotto materiale pedopornografico, il caso dei due ragazzi è stato recentemente archiviato dal giudice visto l’impegno mostrato nel cancellare le foto che erano state fatte circolare.

class="has-text-align-center">Cos’è l’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale (IA) è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepisce e risolvere problemi, e agire verso un obiettivo specifico. Il computer riceve i dati (già preparati o raccolti tramite sensori, come una videocamera), li processa e risponde.

I sistemi di IA sono capaci di adattare il proprio comportamento analizzando gli effetti delle azioni precedenti e lavorando in autonomia.

Ci sono tante applicazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale, senza che ce ne accorgiamo.

Shopping in rete e pubblicità

L’intelligenza artificiale è largamente usata per fornire suggerimenti basati, ad esempio, su acquisti precedenti, su ricerche e su altri comportamenti registrati online. L’intelligenza artificiale è anche molto usata nel commercio al dettaglio, per ottimizzare gli inventari e organizzare i rifornimenti e la logistica.

Ricerche online

I motori di ricerca imparano da un grande numero di dati, forniti dagli utenti, per offrire i risultati di ricerca pertinenti

Traduzione automatica

I software di traduzione automatica, basati su testi audio o scritti, usano l’intelligenza artificiale per fornire e migliorare le traduzioni. Un altro uso sono i sottotitoli automatici dei video

Cyber sicurezza

I sistemi di intelligenza artificiale possono aiutare a riconoscere e combattere gli attacchi e le minacce informatiche. Lo fanno imparando dal continuo flusso di dati, riconoscendo tendenze e ricostruendo come sono avvenuti gli attacchi precedenti.

Le immagini della prof sui siti a luci rosse

La situazione è ulteriormente degenerata quando l’immagine della professoressa si sono rivelate talmente realistiche da venire riprese e utilizzate da due siti pornografici, con una diffusione su larga scala praticamente impossibile da tracciare. Una volta informata dell’accaduto, la docente ha chiesto e ottenuto la rimozione del materiale ma il rischio, in questi casi, è quello di una replica infinita per mezzo di ulteriori software di IA generativa, in un processo quanto mai interrompere da bloccare del tutto

La Procura ha aperto un’inchiesta

La Procura dei Minori di Latina ora si sta occupando del caso. Se da un lato è di vitale importanza proteggere l’identità dei minorenni coinvolti, dall’altro è essenziale sottolineare la gravità di tali azioni e assicurarsi che venga fatta giustizia.